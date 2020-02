’Iedereen is een stuk positiever bij PSV’

Na de 3-0-zege op Willem II zag hij het vertrouwen bij zijn selectie enigszins terugkeren, iets wat zaterdag in het uitduel met ADO Den Haag moet leiden tot opnieuw een goed resultaat. „Het gaat toch vooral om wedstrijden winnen, om de bevestiging dat je in wedstrijden de dingen terugziet waarop je traint”, vertelde Faber vrijdag na de training.

PSV hikt aan tegen een zege buitenshuis. De laatste in de eredivisie dateert alweer van 29 september, uit bij PEC Zwolle. „het is intern minder een issue dan extern. We benaderen uitwedstrijden hetzelfde als thuisduels. We moeten nu laten zien dat we professioneel kunnen denken en uit hetzelfde kunnen doen als thuis. Het verschil is wat je aan de bal laat zien, dat je kansen creëert. Zoals in met name de eerste helft tegen Willem II. In Den Haag moeten we vanaf de aftrap laten zien dat we een serie kunnen neerzetten”, aldus Faber, die deze week middenvelder Michal Sadílek zag terugkeren op het trainingsveld. De Tsjech was er twee maanden uit met een buikspierblessure.

PSV mag tegen ADO vertrouwen putten uit de historie. Van de laatste 33 eredivisiewedstrijden tegen de Hagenaars verloren de Eindhovenaren er slechts één, in 2011. In Den Haag verloor PSV voor het laatst zelfs in 1991. Veel redenen tot wijzigingen in zijn elftal ziet Faber niet, al was hij ontevreden over de tweede helft van zijn ploeg tegen Willem II. „Maar je ziet wel wat een overwinning doet. Iedereen is een stuk positiever. We hebben nu voor het eerst in tijden in een rustige week kunnen toeleven naar een wedstrijd die we moeten winnen. We kunnen goed voetballen, maar moeten effectief zijn.”