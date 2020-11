Wattimena overtuigend van start op Grand Slam of Darts met ruime zege op Durrant

Een prachtige start voor Wattimena, die verder in de poulefase nog James Wade en Damon Heta treft. Wade won de eerste wedstrijd tussen die twee spelers met 5-2 en heeft dus net als Wattimena de volle buit.

Wattimena brak Durrant, de winnaar van de laatste Premier League, meteen in de openingsleg en verzilverde de break in de tweede leg. In de derde leg brak Wattimena Durrant opnieuw, met een mooie 80-finish die The Machine Gun via twee keer tops uitgooide. En ook die break verzilverde Wattimena weer, nog voordat Durrant uberhaupt een pijl op een dubbel had gehad, stond het 4-0.

In de vijfde leg deed Durrant dan eindelijk iets terug en was zijn eerste pijl op een dubbel genoeg op de achterstand tot 4-1 te verkleinen. Wattimena raakte echter niet van slag en maakte de laatste leg in stijl af.

Maandagavond neemt Michael van Gerwen het in zijn eerste duel op tegen Adam Hunt, terwijl Dirk van Duijvenbode Peter Wright treft.