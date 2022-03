Doelman Cercle Brugge (28) overlijdt aan leukemie

Van Damme was in het seizoen 2015-2016 de eerste doelman van Cercle Brugge. Vanwege zijn ziekte kwam hij de afgelopen jaren amper meer in actie. Wel bleef keeper onderdeel van de selectie. Van Damme kreeg vorig jaar weer een nieuw contract bij Cercle Brugge. Hij werd ook vader van een dochter.

In de nacht van maandag op dinsdag overleed Van Damme. Cercle Brugge, dat op de tiende plaats staat in de hoogste Belgische competitie, zegt „in diepe rouw” te zijn. „Woorden schieten tekort om te beschrijven wat we voelen, ook al wisten we dat het al een tijdje minder goed ging. Vandaag is een ontzettend moeilijke dag in de bijna 123-jarige geschiedenis van Cercle Brugge. Miguel, jouw doorzettingsvermogen en kracht om er telkens (opnieuw) voor te gaan, tegenslag na tegenslag, was bewonderenswaardig. Je bent een toonbeeld van positivisme, volharding en vechtlust. Een inspiratiebron voor iedereen die strijdt. Voor eeuwig in ons groen-zwart hart.”

De vrouw van Van Damme, Kyana Dobbelaere, staat op Instagram stil bij het overlijden van haar man.