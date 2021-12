Marwin Talsma haalt derde olympisch ticket voor 5000 meter binnen

De zege ging opnieuw naar Nils van der Poel. De Zweedse wereldkampioen, die vorige week in Salt Lake City het wereldrecord op 6.01,56 zette, kon in Calgary niet aan die toptijd komen. Hij eindigde in 6.04,29, boven het baanrecord van 6.03,32 van Sven Kramer, maar was daarmee nog altijd ruim sneller dan de Italiaan Davide Ghiotto (6.09,34) en Ted-Jan Bloemen uit Canada (6.09,52).

Patrick Roest en Jorrit Bergsma stonden niet aan de start in Calgary. Met hun eerdere prestaties hadden zij zich al verzekerd van de benodigde plek in de top-14 van het wereldbekerklassement over de lange afstanden 5000 meter en 10 kilometer. Ondanks de afwezigheid eindigde Bergsma als zevende en Roest als negende in het klassement.

Dubreuil hard op 500 meter

De Canadees Laurent Dubreuil heeft een razendsnelle 500 meter afgeleverd. De regerend wereldkampioen versloeg daarmee de eveneens zeer snelle Chinees Tingyu Gao, die tot 33,87 kwam. De Japanner Yuma Murakami werd met 33,89 derde.

Ronald Mulder maakte vanwege de afmeldingen van Kai Verbij, Dai Dai N’tab, Hein Otterspeer en Merijn Scheperkamp zijn rentree in de wereldbeker. De winnaar van olympisch brons op de Spelen van Sotsji van 2014, liep bij de NK afstanden eind oktober een liesblessure op. Hij eindigde met 35,01 als negentiende. Lennart Velema werd met 35.11 twintigste en laatste.

Dubreuil bleef in zijn rit de Japanner Wataru Morishige voor en verpulverde het Canadese record van Jeremy Wotherspoon van 34,03, dat lang het wereldrecord was. Op de 500 meter in Calgary reden vier schaatsers onder de 34 seconden. Naast Dubreuil, Gao en Murakami was dat de Rus Viktor Mushtakov, die 33,96 klokte.

De Canadees reed op zijn thuisbaan de derde tijd ooit op de 500 meter. Alleen de Russische wereldrecordhouder Pavel Kulizhnikov (33,61) was twee keer sneller. De Rus kan zich dit seizoen echter nog niet meten met de top. Met 34,51 werd hij vijfde in de B-divisie.

„Het was mijn doel om het Canadese record van Jeremy Wotherspoon te verbeteren en onder de 34 seconden te rijden. In Salt Lake City maakte ik een paar foutjes, maar ik wist dat ik nog een kans kreeg”, zei Dubreuil bij de NOS. „Ik dacht: ik ga gewoon de baan op en heb plezier. Het was een heel mooie dag. Het record van Wotherspoon stamde uit 2007, dat was voor mij een mythische tijd om te verslaan.”

In het klassement op de 500 meter staat Nederland nog met vier schaatsers in de top-20, waar er drie in de top-20 nodig zijn voor het maximaal aantal van drie startplekken voor de Spelen van Peking. Met nog één race te gaan zondag staat Verbij dertiende, N’tab vijftiende, Scheperkamp zeventiende en Otterspeer negentiende in het klassement. Volgens de berekeningen van de schaatsbond KNSB is het aantal punten van Nederlandse schaatsers voldoende om de drie startplekken binnen te halen.