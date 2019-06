Van der Gragt houdt van spijkerharde verdedigers

Italië, zaterdagmiddag de tegenstander van de Oranje Leeuwinnen voor een ticket voor de halve finale van het WK, staat ook bekend als het land van de meedogenloze en spijkerharde verdedigers. „Ik hou wel van die manier van verdedigen, van stevig de duels ingaan. Als het maar fair gaat”, meent Van der Gragt.

Als de Amerikaanse voetbalsters vrijdagavond gastland Frankrijk uitschakelen, gaat het duel tussen Nederland en Italië in Valenciennes niet alleen om een plek in de halve finales, maar ook om een ticket naar de Olympische Spelen van Tokio. Van der Gragt: „Dat zou een heel mooi toetje zijn. De Spelen zijn het allerhoogste podium, wie wil daar nou niet spelen? Maar we denken nu alleen aan Italië. Alles draait dan om winnen.”