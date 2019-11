Sport Kort: Wereldrecordhouder Koelizjnikov mist start seizoen

Wereldrecordhouder Koelizjnikov mist start seizoen

12.16 uur: De Russische schaatser Pavel Koelizjnikov mist de start van het wereldbekerseizoen. De 25-jarige Rus, wereldrecordhouder op de 500 meter, heeft een lichte blessure opgelopen tijdens een training. Koelizjnikov ontbreekt daardoor komend weekeinde bij de start van de wereldbeker in de Wit-Russische hoofdstad Minsk. Hij slaat een week later ook de wereldbeker in de Poolse stad Tomaszów Mazowiecki over.

Volgens de Russische bond gaat het niet om een ernstige blessure. "Maar om de klachten niet te laten verergeren, hebben we deze beslissing genomen", zei de directeur van de bond tegen het Russische persbureau TASS.

Koelizjnikov scherpte in maart bij de wereldbekerfinale in Salt Lake City het wereldrecord op de 500 meter aan tot 33,61 seconden. Enkele minuten daarvoor was de Japanner Tatsuya Shinhama met 33,83 al onder het record gedoken dat de Rus in 2015 had gevestigd (33,98).

Matchfixing-schandaalin Bosnië

12.25 uur: Het voetbal in Bosnië is opgeschrikt door een matchfixing-schandaal. De autoriteiten in Sarajevo hebben in totaal acht mensen aangehouden die worden verdacht van het manipuleren van de uitslagen van voetbalwedstrijden om meer geld te verdienen uit weddenschappen.

Het betreft clubmanagers, scheidsrechters en functionarissen van de voetbalbond, aldus een woordvoerder van het staatsveiligheidsbureau. Het zou gaan om wedstrijden uit de hoogste voetballiga van Bosnië en uit een regionale divisie. Het onderzoek richt zich op het seizoen 2018-2019.

LeBron James (rechts) Ⓒ Hollandse Hoogte

LA Lakers weer eens onderuit in NBA

07.44 uur: De basketballers van Toronto Raptors hebben een einde gemaakt aan de zegereeks van Los Angeles Lakers. De kampioen van de NBA won in LA met 113-104 van de ploeg van LeBron James. De vedette van de thuisclub tekende weliswaar voor een triple-double (13 punten, 13 rebounds en 15 assists), maar James kon daarmee niet voorkomen dat de Lakers na zeven overwinningen op rij hun tweede nederlaag van dit seizoen moesten incasseren.

Bij de Raptors was Pascal Siakam de topscorer met 24 punten, één meer dan Fred VanVleet. De Canadese ploeg moest het doen zonder de geblesseerde basiskrachten Kyle Lowry en Serge Ibaka, maar ook zonder hen wisten de Raptors voor de tiende keer op rij te winnen van de Lakers.