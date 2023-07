Van Barneveld wint clash met Van Gerwen: ’Soms wint Stuttgart van Bayern’

Door onze Telesportredactie

Raymond van Barneveld Ⓒ ANP/HH

Raymond van Barneveld heeft de Nederlandse clash van Michael van Gerwen gewonnen. Barney versloeg in de tweede ronde van European Darts Matchplay zijn landgenoot met 6-3. Het was de eerste overwinning in een rankingtoernooi van Van Barneveld op Van Gerwen sinds het WK 2016.