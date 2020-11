PSV kan FC Twente niet afschudden en loopt averij op in titelrace

Na de voor de afgelopen week overleden Harry van Raaij gehouden minuut stilte begon PSV ijzersterk in de Grolsch Veste. Noni Madueke had de score al snel moeten openen, maar stuitte na een vrije doortocht op Joël Drommel. De goalie redde vervolgens als een kat op een kopbal van Pablo Rosario, en ook een kopbal van Ibrahim Sangaré werd door de doelman verwerkt.

Drommel had de pech dat de bal na die laatste redding precies voor de voeten van Donyell Malen kwam, die hard raak schoot. Madueke kreeg na de 0-1 opnieuw een grote kans op een goal, maar schoot hoog over. De grootste kans op 0-2 was echter voor Eran Zahavi, die vanaf elf meter mocht aanleggen nadat videoscheidsrechter Serdar Gözübüyük arbiter Pol van Boekel had geattendeerd op een duel tussen Jesse Bosch en Madueke.

Eran Zahavi ziet zijn penalty gestopt worden door Joël Drommel. Ⓒ BSR Agency

Eerstgenoemde speelde eerste de bal, maar landde vervolgens op de voet van de PSV’er. Strafschop, oordeelde ook Van Boekel na het zien van de beelden. Drommel was in het één-tegen-één duel de baas over Zahavi en keerde de inzet van de Israeliër. Via schoten van Vaclav Cerny (op de vuisten van Yvon Mvogo) en Halil Dervisoglu (net naast) liet FC Twente in de laatste tien minuten voor rust in elk geval nog iets zien.

Via opnieuw een pegel van Cerny en een gemiste schietkans van Tyronne Ebuehi namen de tukkers na rust langzamerhand de wedstrijd in handen. PSV moest terug en kreeg de gelijkmaker om de oren nadat spits Danilo van elf meter mocht aanleggen. Een afstandsschot van Wout Brama werd door Cody Gakpo met de arm gestopt en Van Boekel gaf een penalty.

Danilo is van elf meter wél trefzeker. Ⓒ ANP

Opnieuw Danilo was vervolgens dicht bij de 2-1, maar Mvogo hield de Braziliaan van een tweede goal af. Schmidt bracht Mauro Junior en Mohamed Ihattaren, maar het lukte de Eindhovenaren niet om in het slot van de wedstrijd de bevrijdende 1-2 te maken.

