PSV verdedigend nog steeds kwetsbaar tijdens oefenduel tegen Villarreal

Niet alleen De Jong zorgde voor tevreden gezichten. Ook doelman Walter Benitez kon de fans met een overtuigend optreden wel bekoren. In Eindhoven weten ze sinds het voorbije seizoen hoe belangrijk een degelijke keeper is.

Gemankeerd PSV

Bij PSV, dat behalve De Jong met nog drie nieuwelingen in de basis begon, ontbraken nogal wat spelers. Cody Gakpo hoorde 'uit voorzorg ' tot de afwezigen. Net als Erick Gutièrrez en Guus Til sluit hij waarschijnlijk begin volgende week weer aan. Dan staat onder meer de lichtstadderby tegen Eindhoven op het programma, die door de te verwachten hitte dinsdag een uur later zal beginnen. Een paar dagen later, tegen Real Betis, zal trainer Ruud van Nistelrooy toch in grote lijnen het elftal aan het werk willen zien dat tegen Ajax om de eerste prijs in het nieuwe seizoen gaat strijden. Daarin zullen, behalve Olivier Boscagli, de Brazilianen Mauro Junior, Ramalho en Vinicius waarschijnlijk nog ontbreken.

Dus is het prettig voor Van Nistelrooy dat hij met Jarrad Branthwaite over een nieuwe verdediger kan beschikken. De 20-jarige Engelsman, die van Everton gehuurd wordt, doorstond vrijdag al de medische keuring. Volgens PSV zou het afwikkelen van het papierwerk de nodige tijd in beslag nemen. Maar tijdens de druk bezochte open dag maakte de Eindhovense club bekend dat het zijn verdediging nu op orde heeft. De komende week wordt ook eindelijk Savio verwacht.

In het redelijk gevulde stadion zorgde Noni Madueke voor de eerste opwinding door een bal met de hak aan te nemen, Villarreal trad met zeven spelers aan die vorig seizoen in de halve finale van de Champions League de strijd aangingen met Liverpool. Bij de Spaanse club, pas net weer in training, is nauwelijks iets veranderd.

Villarreal ging er in Eindhoven na rust met de zege vandoor Ⓒ ANP/HH

Bij uitbraken konden de Spanjaarden elkaar makkelijk vinden. Dat behalve Benitez ook Jordan Teze redelijk overeind bleef, zal Van Nistelrooy tevreden stemmen. Villarreal maakte duidelijk dat PSV met alleen Ibrahim Sangaré als verdedigende middenvelder soms uiterst kwetsbaar is. De Ivoriaan verdedigt graag naar voren. Dan ligt er achter hem een gapend gat. Daar maakten de Spanjaarden soms handig gebruik van.

Veelbelovende Simons

Toch gingen er veel dingen al een stuk beter dan in het met 4-0 verloren oefenduel met Arminia Bielefeld. Xavi Simons gooide de schroom van zich af, speelde prima en zorgde voor de assist bij het intikkertje van De Jong. Bij die openingsgoal speelde ook Ki-Jana Hoever een rol door Simons de diepte in te sturen. Het zorgde voor een brede glimlach op het gelaat van Van Nistelrooy.

Hoever scoorde aanvallend een dikke voldoende, maar liet zich bij verdedigende acties soms makkelijk verschalken. Dat leverde meteen na de rust de gelijkmaker op. Invaller Dennis Vos en Phillipp Max deden niets aan de voorzet die op het mistasten van Hoever volgde. Yeremy Pinto deponeerde de bal in de verre hoek.

Vos was Obispo komen vervangen als linker centrale verdediger. Hij had het moeilijk, zag Arnaut Danjuma bij hem wegdraaien en de lat raken, Sangaré keerde na de rust niet terug. Ook daardoor had PSV het wat lastiger. Na een uur draaide de wisselcarroussel op volle toeren en was er weer sprake van evenwicht. PSV kreeg de betere kansen tegen de Spaanse reserves. Die sloegen toe toen met Noni Madueke de laatste basisspeler van PSV van het veld verdween. Nicolas Jackson kopte bij de tweede paal de winnende goal binnen.