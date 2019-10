’Oranje-klant’ Stengs: ’Het wordt spannend’

„Toen ik het hoorde, was ik met m’n familie. Dat maakte het helemaal mooi”, zegt de aanvaller van AZ, die door zijn trainer Arne Slot op de hoogte werd gebracht van zijn uitverkiezing.

„Mijn moeder kon de tranen niet tegenhouden. Het was emotioneel voor ze”, aldus de 20-jarige Stengs, die door een knieblessure ruim een jaar aan de kant stond. „Het is mooi om erbij te zitten, maar uiteindelijk wil ik toch die definitieve selectie halen, want daar doe je het voor. Ik ben dus blij, maar nog niet helemaal tevreden. Het wordt spannend volgende week.”

Stengs is de smaakmaker in het elftal van AZ, dat in de eredivisie op de tweede plaats staat. Hij maakte drie doelpunten en gaf al zes assists. „Natuurlijk heb ik dit seizoen goede wedstrijden gespeeld, maar daar heb je een team voor nodig. Als het team goed speelt, kan je daarin uitblinken.”

Bekijk ook: Stengs voor het eerst in voorselectie Oranje