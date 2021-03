Pijnlijk korte persconferentie voor Juventus-beul: 48 seconden, nul vragen

Veel geduld leek de moderator van Juventus ook niet te hebben na de pijnlijke avond voor de Italianen. Na een klein minuutje hopen (om precies te zijn 48 seconden) en verwachtingsvol kijken naar de moderator restte Conceiçao niets anders dan zijn biezen weer te pakken. Pijnlijk omdat hij net waarschijnlijk de beste prestatie uit zijn trainerscarrière had geboekt.

FC Porto schakelde de Italiaanse kampioen dinsdagavond in een enerverend duel uit in de achtste finales van de Champions League door met een man minder overeind te blijven en in de verlenging toe te slaan. De nederlaag van 3-2 kon FC Porto zich veroorloven nadat de Oude dame het duel in Portugal met 2-1 had verloren.