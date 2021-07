Live Tour: Perez ingerekend, Pogacar rijdt weg

Volg de 17 etappe van Tour de France hier op de voet.

Voorbeschouwing

Onze columnisten Erik Breukink en Michael Boogerd volgen de Tour de France op de voet. Elke dag blikt één van de twee oud-deelnemers aan het grootste wielerspektakel ter wereld vooruit op de dag die komen gaat. Boogerd, die twee etappes won en als vijfde eindigde in de Tour van 1998, laat zijn licht schijnen over de zeventiende etappe.

De renners in de Tour de France staan woensdag na een redelijk eenvoudige aanloop een reeks van drie zware Pyreneeëncols te wachten. Na 113 kilometer begint vanuit Bagnères-de-Luchon de beklimming van de Col de Peyresourde. De daaropvolgende berg, de Col de Val Louron-Azet, is net als de Peyresourde gerangschikt als een beklimming van de eerste categorie.

Maar het slotstuk is pas echt indrukwekkend. De beklimming van de Col du Portet, naar finishplaats Saint-Lary-Soulan, is 16 kilometer lang met een gemiddeld stijging van 8,7 procent.

Het profiel van de zeventiende etappe van de Tour de France. Ⓒ Le Tour

De Tourorganisatie heeft die berg in de zogenoemde buitencategorie ingedeeld. In het skioord kwam de Tour in 2018 voor het laatst aan. De Colombiaan Nairo Quintana won er de rit.

Met Tadej Pogacar in het geel vertrekt het peloton iets na 12.00 uur vanuit Muret. Daar zal het druk zijn want het is Quatorze Juillet, de nationale feestdag van Frankrijk. Wout Poels draagt opnieuw de bollentrui als leider van het bergklassement.

Erik Breukink en Michael Boogerd blikken dagelijks vooruit op de etappe van de dag. Ⓒ DE TELEGRAAF

Michael Boogerd

„Als je wat wil in het klassement is dit het moment om iets geks te doen”, aldus Boogerd, die dan vooral doelt op de mannen achter Pogacar. De voorsprong van de Sloveen is normaliter te groot om het geel nog te verliezen. „Nee, ik ga er niet vanuit dat Pogacar het nog lastig krijgt. Een Simon Yates-scenario zoals in de Giro, toen de Brit in de laatste week met het roze om de schouders volledig door het ijs zakte, zie ik niet snel gebeuren. Ik verwacht vooral nog een strijd om de podiumplaatsen.”

"Ik vraag me af of Pogacar nog een keer wil uitpakken"

Boogerd rekent met name op Wilco Kelderman en Jonas Vingegaard, de troef van Jumbo-Visma. „Wilco zit in een goede flow. Hij komt vaak wat tegen, maar tot dusver valt het mee en hopelijk blijft dat zo. Hij straalt ook op de fiets. De etappe van vandaag moet hem liggen. Als hij goed is, moet hij wat proberen en dan hopen dat renners voor hem een slechte dag hebben. Vingegaard moet voor de tweede plek gaan. Hij is na Pogacar de sterkste man in koers.”

Tadej Pogacar

Een tweede ritzege van Pogacar, die eerder al de tijdrit won, acht Boogerd onwaarschijnlijk. „Hij staat al ruim voor. Ik vraag me af of hij nog een keer wil uitpakken. Als hij dat doet plaatst hij zichzelf bovendien extra in het verdachtenbankje. Ik weet niet of hij daar trek in heeft. Hij krijgt deze Tour al continu vragen over doping, wat trouwens best triest is. Jumbo-Visma rijdt na de eerste rustdag ook ijzersterk, maar daar hoor je niemand over.”

"Ineos geeft Pogacar gratis kaartje voor de trein naar Parijs"

Boogerd heeft trouwens geen goed woord over van de manier waarop Ineos deze Tour koerst. „Ze geven Pogacar in feite een gratis kaartje voor de trein naar Parijs. Ze rijden het halve peloton aan gort met hun knechten, maar als Carapaz aanzet, betaalt hij daar direct de tol voor en lachen de concurrenten in het vuistje. Ze kunnen mijn inziens beter sterke renners als Michael Kwiatkowski en Dylan van Baarle de aanval insturen, want momenteel rijden ze Ineos-onwaardig rond.”