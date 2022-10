Premium Het beste van De Telegraaf

Kan Nederland boven zichzelf uitstijgen Down Under? Cricketers maken sprongen op WK in Australië: ’Ik heb nog geen kangoeroe gezien’

Door Steven Kooijman Kopieer naar clipboard

Paul van Meekeren in actie op het WK. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Na de knappe winst op de Verenigde Arabische Emiraten in Geelong, wacht Oranje op het WK-cricket de loodzware taak om woensdag (Namibië) of donderdag (Sri Lanka) nog minstens één keer boven zichzelf uit te stijgen. In dat geval is de kans groot dat het Nederlands elftal in Australië de Top 12 bereikt. En waarom niet? Fastbowler Paul van Meekeren: „In het spectaculaire T20-cricket is van alles mogelijk.”