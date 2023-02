Jumbo-Visma slaat ook in Kuurne-Brussel-Kuurne toe: Tiesj Benoot zegeviert

Vijf sterke mannen konden wegblijven van het peloton: Benoot, Nathan Van Hooydonck, Taco van der Hoorn, Tim Wellens en Matej Mohoric. Met Benoot en Van Hooydonck weer twee man van Jumbo-Visma die het beeld van de koers bepaalden.

Zaterdag rammelde de Nederlandse wielerploeg direct aan het begin van het wielervoorjaar al aan de poort, met sterk teamspel in Omloop Het Nieuwsblad, dat fraai afgemaakt werd door Dylan van Baarle, die bij zijn debuut voor Jumbo meteen wist toe te slaan.

Tiesj Benoot(l) en Taco van der Hoorn in de aanval. Ⓒ ANP/HH

Het vijftal van zondag bleef voorop en dus werd het en steekspel tussen de twee Jumbo’s en de andere drie renners. Van Hooydonck reed weg en kreeg zijn landgenoot Wellens achter zich aan in de slotkilometer. Enkele meters later was het Benoot die het teamspel afmaakte door weg te rijden. Hij werd niet meer bijgehaald. PLoeggenoot Van Hooydonck werd tweede, Mohoric derde. Van der Hoorn werd nipt vierde. „Wij moesten uitbuiten dat we met twee waren. Toen ik aanviel wist ik ook dat Nathan nog een kans had als ik niet vooruit zou blijven”, aldus Benoot na afloop.

Tekst gaat verder onder de video

Voor Benoot was Kuurne-Brussel-Kuurne pas zijn tweede koers na een val tijdens een training begin augustus in de Alpen. De 28-jarige Belg liep daardoor een breukje in zijn nekwervel op. „Het is een moeilijke periode geweest. Ik draag deze overwinning op aan mijn vriendin, onze dochter en mijn ouders. Ik was als geblesseerde renner niet altijd de meest aangename thuis”, vertelde Benoot, in 2018 winnaar van de Strade Bianche

Voor Van der Hoorn resteerde de vierde plek. „Het was mijn plan om vandaag mee te zitten in de ontsnapping. Ik voelde me beter dan verwacht op de hellingen, maar aan het einde sloeg de vermoeidheid wel toe”, zei de Zuid-Hollander, die vorig jaar ook al dicht bij de winst was geweest.

Wiebes wint massasprint Omloop van het Hageland

Lorena Wiebes heeft de Omloop van het Hageland op haar naam geschreven. De 23-jarige Nederlandse van Team SD Worx versloeg na een rit over 124 kilometer tussen Aarschot en Tielt-Winge de Italiaanse Marta Bastianelli en de Française Audrey Cordon-Ragot in de massasprint.

Wiebes won zaterdag ook al de sprint van het peloton in Omloop Het Nieuwsblad achter haar winnende ploeggenote Lotte Kopecky. De Mijdrechtse, die afgelopen winter overkwam van Team DSM, pakte twee weken geleden haar eerste zege van het seizoen in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten.