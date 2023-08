Dag 18: We konden linksaf naar The Flying Burrito Brothers (Mexicaans) of rechtsaf naar El Matador, een Spanjaard

Bijvoorbeeld: as we speak zit ik dit stuk als een razende te tikken omdat we zo gaan eten. De dag zit er bijna op en door de wedstrijd van onze Leeuwinnen tegen Zuid-Afrika is de lunch er bij ingeschoten. Slechte zaak. Dat moeten we straks dus met terugwerkende kracht zien goed te maken.

Ex-kamergenoot Koen, we zijn na het vertrek uit Tauranga bruut uit elkaar gerukt maar zitten door een speling van het lot in hetzelfde hotel, heeft een app ontdekt waarmee je veel korting krijgt in restaurants. Hollanders als we zijn gaan we na de succesvolle proloog van gisteravond in een sjiek restaurant nu een plaatselijke Japanner een poot uitdraaien. Het hele team (die van de journalisten) is van de partij.

Roze avocado’s met gele en turquoise stippen

Ik heb het nog geprobeerd, zelf te koken, maar ik mis toch mijn eigen keukengerei. Wie kent dat gevoel niet? Daarbij hadden we twee keer avocado’s gekocht en beide keren waren die over tijd. Althans, dat vermoedden we omdat ik nog nooit roze avocado’s met gele en turquoise stippen heb gezien. Normaal zijn avocado’s als je ze koopt zo hard als steen, maar deze jongens hadden na drie weken het gewicht van een pingpongbal.

Op de één of andere manier leek het ons op wedstrijddagen in de poulefase aardig om een restaurant van de vijand te bezoeken. Gelukkig liepen we door de groepswinst Zweden mis, anders hadden we Ikea-balletjes moeten eten. De Portugees, McDonalds en een Vietnamees waren snel gevonden. Van Vietnamezen heb je er in Oceanië net zoveel als in ons land Chinezen, Sushi-afhaalrestaurants en Italianen bij elkaar.

The Flying Burrito Brothers

Goed, inmiddels ben ik weer terug van de Japanner en het enige dat ik er over te melden heb is dat ex-kamergenoot Koen sushi met een vork eet. We rekken hier het verblijf in Sydney nog een dagje op om een wedstrijd van Australië te bekijken. Daarna vliegen we weer 2.200 kilometer richting de Zuidpool, terug naar Wellington. Aan Wellington bewaar ik zeer goede eetherinneringen.

Na de eerste dag weer eens in een Vietnamees te zijn getrapt, stonden we op dag 2 in de levendige Cuba Street in dubio. We konden linksaf naar The Flying Burrito Brothers (Mexicaans), of rechtsaf naar El Matador. Het werd de Spanjaard. Over het WK Vliegen en Spanje gesproken: een week geleden ontsnapte de Spaanse selectie inclusief begeleidingsteam uit het bloedsaaie Palmerston North en streek neer in Wellington. Als de ploeg vrijdag tegen Oranje aantreedt, heeft het twaalf dagen lang achterelkaar op dezelfde plek kunnen zitten. Slimme zet. Ik raad de Spanjolen een bezoekje aan El Matador ten zeerste aan. Vergeet niet de kortingsapp in de strijd te gooien.