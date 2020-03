Verschillende emoties bij Badloe en Van Rijsselberghe

Kiran Badloe (l) en Dorian van Rijsselberghe streden via drie WK’s voor het olympische ticket, dat uiteindelijk voor Badloe is. Ⓒ Richard Langdon

In de topsport heb je winnaars en verliezers. Dorian van Rijsselberghe heeft in zijn carrière met twee olympische en twee wereldtitels al veel gewonnen, maar een trilogie op de aanstaande Spelen in Tokio zit er niet in. Ondanks een gouden en twee zilveren plakken op de laatste drie WK’s behoorde de 31-jarige Texelaar bij het allesbeslissende wereldkampioenschap in het Australische Sorrento tot de verliezers. Zijn opvolger en goede vriend, Kiran Badloe kaapte het felbegeerde ticket voor zijn neus weg. Hij liet met zijn tweede opeenvolgende triomf op het hoogste podium zien dat hij de nieuwe winnaar is.