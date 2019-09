Schippers: ’Alsof iemand een mes in je rug steekt’

Dafne Schippers en haar trainer Bart Bennema. Ⓒ ANP

ARNHEM - Racen tegen de klok is haar specialiteit. Maar is Dafne Schippers op tijd fit voor de wereldkampioenschappen die eind deze maand in Doha beginnen? En is ze dan ook snel genoeg om in de prijzen te vallen? Schippers zelf is strijdbaar en coach Bart Bennema voorzichtig. „Maar vlak haar niet uit.”