Einde aan imposante reeks Van Dijk

De Nederlandse rots in de branding bij Liverpool was maar liefst 65 officiële duels op een rij niet meer gepasseerd door een tegenstander, maar moest tegen City zijn meerdere erkennen in Gabriel Jesus, die een zeldzame prestatie leverde door de verdediger voorbij te dribbelen. De laatste die dat voor elkaar kreeg was Mikel Merino van Newcastle in United in maart 2018.

City trok op Wembley na strafschoppen aan het langste eind. Georginio Wijnaldum zag zijn penalty worden gestopt door doelman Claudio Bravo van The Citizens. Het was de enige misser in de serie. In de reguliere speeltijd vonden Raheem Sterling namens City en Joel Matip namens Liverpool het net.

Bekijk ook: Wijnaldum schlemiel in strijd om Community Shield