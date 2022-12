Premium Het beste van De Telegraaf

’Mijn angst werd steeds kleiner’ Dochtertje ’doorzetter’ Niki Terpstra laat Ahoy huilen tijdens afscheidsfeestje

In het bijzijn van zijn vrouw Ramona, zoontje Luca (12) en dochtertje Zoey (9) neemt Niki Terpstra afscheid van het publiek. Diverse (oud-)renners vormen een erehaag in Ahoy. Ⓒ ANP/HH

ROTTERDAM - Er rolden tranen over de piste in Ahoy, waar het afscheid van Niki Terpstra centraal stond. Tranen van familie, vrienden en willekeurige toeschouwers die getuige waren van een prachtig eerbetoon aan de 38-jarige renner, wiens loopbaan er één van keihard vallen maar ook weer terugvechten en opstaan was. De hoofdrolspeler zelf genoot van alle mooie woorden, die hij absorbeerde als een spons. Zijn dochtertje Zoey (9) bracht alle aanwezigen in het Rotterdamse sportpaleis in vervoering. „Ik keek soms met angst naar je wedstrijden, maar mijn angst werd steeds kleiner, omdat je steeds blijft doorzetten. Ik hou van je papa.”