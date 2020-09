Adrie Koster: ’Ik geloof niet dat ik veel te klagen heb’

Willem II leidde na 34 minuten al met 0-3 in Differdange. „Toen wist ik dat het wel goed zat”, zei Koster voor de camera van RTL 7. Koster had zijn spelers in de aanloop van het duel op het hart gedrukt om de tegenstander vooral niet te onderschatten. „Dat hebben ze ook niet gedaan”, zei de ervaren oefenmeester. „We zijn de wedstrijd goed begonnen en dat is in dit soort duels al het halve werk.”

De kans is groot dat Willem II volgende week donderdag het Schotse Rangers FC mag ontvangen voor een duel in de derde voorronde van de Europa League. Koster en zijn spelers kijken uit naar die ontmoeting „Maar zondag spelen we eerst nog een competitiewedstrijd”, doelde Koster op een thuisduel met Heracles Almelo.