Hartono direct uitgeschakeld op Australian Open

In de tweede set stond Hartono nog met 3-1 voor. Ze verloor vervolgens vijf games op een rij, waarvan de laatste op ’love’. Na een uur en 24 minuten benutte Rogers op baan 5 haar eerste wedstrijdpunt met een sterke return.

Hartono verloor in de eerste set bij 2-2 voor het eerst haar servicegame. Ze brak direct terug, maar moest haar daaropvolgende opslaggame opnieuw afstaan. Bij 5-4 maakte Rogers (30), die in 2021 nog de vierde ronde haalde in Australië, het af met een overtuigende lovegame.

Met vlakke groundstrokes leek Hartono het heft in handen te nemen in de tweede set, maar nadat ze met een eenvoudige smash op 3-1 was gekomen, daalde haar niveau. In de laatste game sloeg ze twee dubbele fouten op rij en leek ze het wel te geloven.

Shelby Rogers bereikt de tweede ronde. Ⓒ ANP/HH

„Deelname aan de kwalificaties was voor mij een heel goede motivatie, want die cheque laat je niet zomaar liggen. Een ander toernooi had ik eerder afgezegd”, bekende de 26-jarige Hartono na haar nederlaag in de eerste ronde tegen de Amerikaanse Shelby Rogers (6-4 6-3). Tennissers die deelnemen aan het kwalificatietoernooi ontvangen minimaal 16.740 euro aan prijzengeld. Hartono heeft met het bereiken van het hoofdtoernooi zelfs een slordige 70.000 bij elkaar geslagen.

Hartono kende door de blessure amper een off-season en had weinig verwachtingen voor de start van 2023. „In de eerste week van het jaar serveerde ik voor het eerst weer eens. En na afloop had ik overal spierpijn. Ik ben van 0 naar 100 gegaan en daardoor heb ik nu ook last van onder meer mijn elleboog en schouder.”

Bron: discovery+

Muguruza naar huis

Garbiñe Muguruza is in de eerste ronde van de Australian Open uitgeschakeld door de Belgische Elise Mertens. De Spaanse tennisster verloor met 3-6 7-6 (3) 6-1 van de nummer 26 van de plaatsingslijst.

Muguruza serveerde bij een 6-5-voorsprong in de tweede set voor de overwinning. Ze sloeg echter een dubbele fout op breakpoint en moest vervolgens de tiebreak aan Mertens laten. De Belgische drukte in de derde set door tegen de aangeslagen Muguruza.

2020

Drie jaar geleden stond Muguruza, inmiddels afgezakt naar de 73e plek op de wereldranglijst, in de finale van de Australian Open. Ze verloor toen van de Amerikaanse Sofia Kenin, die op de openingsdag al werd uitgeschakeld door Victoria Azarenka. Zij is de laatste voormalig kampioene die nog actief is in Melbourne.

Goffin ziek uit het toernooi

David Goffin heeft zich teruggetrokken uit de Australian Open. De nummer 50 van de wereld is ziek geworden.

„Helaas moet ik me terugtrekken uit de Australian Open. Ik ben vannacht ziek geworden en kan vandaag niet in actie komen. Tijd om te herstellen en me klaar te maken voor het volgende toernooi”, schreef de Belgische tennisser op Instagram.

De 32-jarige Goffin haalde zes jaar geleden de kwartfinales op de Australian Open. Hij zou het dit jaar in de openingsronde opnemen tegen de Franse qualifier Laurent Lokoli. De Amerikaan Michael Mmoh is zijn vervanger.