Max Verstappen dwingt na spectaculaire kwalificatie pole position af voor GP Canada

Q1 begon apart met een rode vlag na dat Zhou Guanyu problemen had met het vinden van power. Net toen de rode vlag gezwaaid had, kon de Chinees toch weer verder. Uiteindelijk was Verstappen weergaloos op de intermediates met een ruime voorsprong op Alonso. Voor Nyck de Vries, Yuki Tsunoda, Pierre Gasly, Zhou Guanyu en Logan Sargeant was het einde verhaal.

In Q2 verraste Alexander Albon vriend en vijand. De Williams-coureur begon gedurfd als enige op softs en zag dat beloond worden met de snelste tijd voor Verstappen. Charles Leclerc en Sergio Pérez hadden veel meer problemen. Zij gingen er beiden uit.

Bij het begin van Q3 was de regen flink toegenomen en dus wilde Verstappen een snelle tijd neerzetten. Hij slaagde daar in net voordat Piastri een rode vlag veroorzaakte. Na de hervatting was de baan te nat om de tijden nog te verbeteren. Dus start Verstappen zondag als eerste voor de verrassende Nico Hulkenberg, die net voor de rode vlag zijn snelle ronde neerzette. P3 is voor Fernando Alonso.

Bekijk hier de eerdere raceuitslagen, standen in de klassementen en de volledige racekalender in de Formule 1.