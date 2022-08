Transfer David Hancko naar Feyenoord nadert

Sparta Praag heeft lang zitten azen op een bedrag van 10 miljoen euro, maar dat weigerden de Rotterdammers te betalen. Partijen zijn nu dicht bij elkaar gekomen, al was er woensdagavond nog steeds geen afronding van de transfer. Wel gaat het inmiddels over de invulling van de kleinere zaken, en dat is een goed teken.

Trainer Arne Slot én het hele scoutingsteam van Feyenoord zijn enthousiast over wat de Slowaakse international kan toevoegen aan vooral de defensie van Feyenoord. De bijna 1.90 meter lange Hancko staat in eigen land bekend als een dynamische verdediger die zich goed met de opbouw van achteruit kan bezighouden. Hancko moet naast Gernot Trauner kunnen gaan opereren, al is hij ook nog in staat om als linkerverdediger te spelen.

Igor Paixao Ⓒ Box to Box Pictures/Tom Bode

Igor Paixao

De Braziliaan Igor Paixao is inmiddels gepresenteerd door Feyenoord en razendenthousiast over zijn eerste dagen bij de Rotterdamse club, waar hij direct vriendschap heeft gesloten met landgenoot en spits Danilo. Paixao vertelt: „Ik had gezien dat er een Braziliaanse speler bij Feyenoord zat die ik zelf niet kende. Ik heb contact met hem gezocht en daar is een leuk contact uit ontstaan. Danilo vertelde me dat ik deze kans moest pakken en dat dit een geweldige club is.”

Zaterdag zat Paixao op de tribune bij het duel met SC Heerenveen. Na afloop maakte hij met veel mensen kennis in het spelershome.