Erik ten Hag: ’Overheid, steek je hand in eigen boezem’

Van Ark kwam met haar opmerking naar aanleiding van gebeurtenissen vorige week in De Kuip bij Feyenoord tegen FC Twente en donderdagavond in Tilburg, waar fans van Willem II rond het duel met Rangers FC uit hun dak gingen op een plein zonder zich aan de coronaregels te houden.

Volgens Ten Hag gaat het om incidenten. „Bij de meeste wedstrijden gaat het heel goed. Ik vond dat onze fans nu ook best gedisciplineerd waren”, zei hij na afloop van het duel met Vitesse in de eigen Johan Cruijff ArenA.

„ Zonder publiek draai je onze branche de nek om. Dat terwijl we zelf besloten hebben om de competitie vorig seizoen af te breken”, vervolgt Ten Hag. ”Als ik dan zie dat de overheid in Tilburg toestemming geeft om zo’n duel met veel fans op een plein te bekijken, dan denk ik: steek je hand in eigen boezem.”