Maradona trekt fel van leer in video: ’Ik ga niet dood’

Daarmee reageert de Argentijnse volksheld op geruchten als dat hij de ziekte van Alzheimer zou hebben.

Vorige week kwam het nieuws naar buiten dat Maradona op advies van zijn dokter noodgedwongen zijn taken als trainer van het Mexicaanse Sinaloa Dorados moest neerleggen. Volgens de advocaat van de Argentijn zou hij operaties aan zijn schouder en zijn knie moeten ondergaan.

De Argentijnse krant Cronica beweerde vervolgens dat Maradona een beginnend stadium van de ziekte van Alzheimer zou hebben. Daarop reageerde de wereldkampioen van 1986 fel. „De mensen die dat geschreven hebben, die liegen. Zij weten niet wat Alzheimer inhoudt. Het is een vreselijk woord, een vreselijke ziekte. Mensen die daaraan lijden, gaan dood. En ik ga niet dood. Wat zij willen, is verwarring creëeren, en daar hou ik niet van. Wat zij doen is geen journalistiek bedrijven, maar de kortste weg zoeken om iemand kapot te maken. Maar dat lukt niet bij mij, ik ben een kampioen.”

Bekijk hier de videoboodschap van Diego Maradona