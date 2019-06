Oranje Leeuwinnen trainen met volledige groep

Bondscoach Sarina Wiegman stond een dag voor het duel met al haar 23 speelsters op het veld van het Centre de Vie Raymond Kopa. Net als dinsdag deed Stefanie van der Gragt het grootste deel van de training mee.

De verdedigster moest vanwege knieklachten de tweede groepswedstrijd tegen Kameroen (3-1) overslaan. Van der Gragt begint tegen Canada, dat net als Oranje met zes punten al zeker is van een vervolg op het WK, op de bank. Inzet van het duel in het Stade Auguste-Delaune is de eerste plek in groep E. De ploeg van Wiegman heeft aan een gelijkspel genoeg om bovenaan te eindigen, omdat het een doelpunt meer heeft gemaakt dan Canada.