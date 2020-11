Mick Schumacher: volledig klaar voor Formule 1

„Ik heb de laatste jaren altijd nagestreefd mezelf als coureur te ontwikkelen en ben ook zeer tevreden over mijn progressie. De wens is Formule 1-coureur te worden. Het is een diepgewortelde wens en alles is ondergeschikt aan dat doel”, aldus Schumacher, die dit seizoen aan de leiding gaat in de talentklasse Formule 2.

De Amerikaanse renstal Haas heeft twee lege plekken voor volgend jaar. De contracten met Romain Grosjean en Kevin Magnussen worden niet verlengd. Schumacher maakt deel uit van de opleiding van Ferrari en dat automerk levert de motoren aan Haas. „Het zou een eer zijn Mick te mogen begroeten in ons team”, liet teambaas Günther Steiner zich al ontvallen.