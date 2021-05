Weer moet Annemiek van Vleuten meerdere erkennen in Anna van der Breggen

Cecilie Uttrup Ludwig werd op enkele seconden van de twee Nederlandse wielrensters tweede. Eerder in de week versloeg Van der Breggen Van Vleuten dus ook al, maar toen kwam ze 15 seconden eerder over de meet. Nu werd het een sprint-a-deux.

Voor Van der Breggen was het haar vierde seizoenszege. Afgelopen zondag zegevierde de 31-jarige renster van SD Worx in het Baskenland ook in de Grote Prijs van Eibar. Van Vleuten eindigde in die wedstrijd eveneens als tweede, met een achterstand van 16 seconden op haar landgenote.

Van der Breggen, bezig aan haar laatste jaar als prof, won eerder Omloop Het Nieuwsblad en de Waalse Pijl.