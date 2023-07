Officieel: Sam Beukema verruilt AZ voor Bologna

Beukema kwam in 2021 over van Go Ahead Eagles. Hij speelde 81 wedstrijden in het shirt van de Alkmaarders.

Halverwege januari van dit jaar raakte Beukema geblesseerd aan zijn knie en moest hij zo’n twee maanden toekijken vanaf de kant. Na zijn rentree in maart kon hij het seizoen zonder problemen uitspelen.

