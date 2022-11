Lionel Messi kan op het WK aan alle discussies een einde maken

Premium WK voetbal

Jurriën Timber met de Bijbel en de missie wereldkampioen te worden naar Qatar

In de koffer die Jurriën David Norman Timber (21) meeneemt naar het WK in Qatar, ruimt hij een plekje in voor de Bijbel. De verdediger van Ajax en Oranje put kracht uit het geloof. „Alles wat ik heb en alles wat ik kan en mag, dank ik aan God. Binnenkort wil ik me opnieuw laten dopen, ten teken dat ...