Sensationele ritwinnaar Wout van Aert spreekt van ’eenvoudigste etappe ooit’

„Maar toen was het ook heel hectisch, iedereen wilde voorin zijn. Het was mooi dat ik van de ploeg hier de kans kreeg om voor eigen succes te gaan.” Van Aert: „Weinigen hebben geroepen en dan gewonnen, dus dat maakt het nog leuker.”

Van Aert was een dag eerder de op kop sleurende helper van zijn kopman Primoz Roglic, de ritwinnaar van dinsdag. „Ik had geluk dat het vandaag aanvankelijk zo langzaam ging. Ik had tijd genoeg om te herstellen”, vertelde de Belg, die vorig jaar bij zijn Tourdebuut ook al een rit had gewonnen. „Ik heb mijn ritzege nu op zak en zal nog meer gemotiveerd zijn om de ploeg te helpen.”

„Het was belangrijk goed positie te kiezen”, keek hij terug op de laatste honderden meters waarin de renners van Sunweb de sprint aantrokken voor hun kopman Cees Bol. „Ik zat goed achter ze en toen ik Bol de sprint zag aangaan ben ik meteen in zijn wiel gedoken. Ik zat nog wel aan de buitenkant van de bocht, maar ik denk dat ik hem uiteindelijk met een half wiel klopte.”

„Het gaat geweldig met de ploeg”, jubelde Van Aert. „Gisteren heeft onze kopman getoond dat hij sterke benen heeft, morgen is het weer aan hem.” De zesde rit eindigt donderdag op hoogte.

