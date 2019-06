Miedema: ’Ik weet niet of het een penalty was’

„Ik weet niet of het een penalty was, ik heb de beelden nog niet teruggezien. Maar die penalty werd wel gegeven en daarom winnen we in de laatste minuut”, zei de spits van Oranje, die Lieke Martens met twee doelpunten de hoofdrol zag vertolken (2-1).

Japan drong de Nederlandse voetbalsters in de tweede helft ver terug en kreeg heel wat kansen op de 2-1. „Japan heeft superveel kwaliteit. Je weet dat als zij de bal laten rollen, het heel moeilijk wordt”, zei Miedema. „Maar we hebben het weer opgepikt en maakten in de 90e minuut het verschil. Dat zegt veel over de kracht van dit team. We weten waarmee we bezig zijn, we hebben veel vertrouwen in onszelf. Dat zie je in de laatste minuut. Nu op naar de kwartfinale tegen Italië.”

