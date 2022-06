Premium Het beste van De Telegraaf

Oranje met ongeslagen bondscoach Delmee weer langs Argentinië De lach is terug bij de Oranje-hockeyers

Door Steven Kooijman

Steijn van Heijningen (r.) viert zijn eerste interlanddoelpunt. Ⓒ Foto ANP/HH

AMSTERDAM - De Nederlandse hockeyers blijven maar winnen onder Jeroen Delmee. Donderdag werd in de Pro League voor de tweede keer binnen 24 uur afgerekend met Argentinië: 3-1. En dat zonder de zeven spelers van Bloemendaal, die nog even mochten nagenieten van de behaalde landstitel. De lach is terug in het Oranje-kamp, waar het tegenwoordig weer goed toeven is.