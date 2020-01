’Deadline Day’ voor Badr Hari

„Ik verwacht niet dat Glory, de werkgever van Badr, daarmee akkoord gaat. Door het uitlekken van het nieuws dat we zijn benaderd door de boksbond, voelt Glory zich waarschijnlijk op de tweede plaats gezet. Ik reken er niet meer op dat hij dispensatie krijgt, maar je weet het nooit.”

Passenier is niet bang dat de grote supportersschare van Hari zich gaat roeren als het 35-jarige enfant terrible op weg naar Tokio 2020 toch onder de Nederlandse vlag gaat uitkomen. „Waarom zou hij Marokkaanse fans verliezen? Ze zijn en blijven fan van Badr”, aldus Passenier, die ervan overtuigd is dat Hari ook als bokser succesvol kan zijn. „Hij is in de loop der jaren van een trappende kickbokser veranderd in een boksende kickbokser. De meeste partijen beslist hij met zijn handen.”

Lees in de premiumeditie van De Telegraaf/Telesport van vrijdag 17 januari dat de sportwereld verdeeld is over dat Badr Hari gepolst is voor de Spelen. Telesport maakte een rondje langs de velden om de meningen te peilen:

