Europa League-wedstrijd Willem II een dag eerder

Dat bleek uit de loting dinsdag in de Zwitserse stad Nyon. Voor de Eindhovenaren wordt het het eerste Europese optreden van dit seizoen. Het duel vindt plaats op 24 september.

De winnaar van de eerste voorronde tussen Kalju en Mura treft in de tweede voorronde Aarhus. Mocht PSV zich ten koste van één van die drie ploegen plaatsen voor de play-offs, dan kan het zich daarin op 1 oktober verzekeren van een plaats in de groepsfase van de Europa League.

Willem II

Willem II treft in de derde voorronde van de Europa League, als het die bereikt, de winnaar van het duel tussen Lincoln Red Imps uit Gibraltar en het Schotse Rangers FC. Dat bleek bij de loting dinsdag in Nyon.

Niederkorn stond afgelopen seizoen op de tweede plaats toen de Luxemburgse competitie als gevolg van de coronacrisis werd afgebroken.

Het Europese duel van Willem II in de tweede voorronde van de Europa League tegen Progrès Niederkorn in Luxemburg is met een dag vervroegd. De wedstrijd is verplaatst naar woensdag 16 september. De ontmoeting stond voor 17 september op de agenda, maar de nieuwe datum komt beide clubs beter uit gezien het programma in de nationale competitie.

De wedstrijd wordt niet gespeeld in het stadion van Progrès Niederkorn, omdat die accommodatie niet voldoet aan de voorwaarden van de UEFA. Daarom wordt uitgeweken naar het gemeentelijke stadion van Differdange. De aftrap van de wedstrijd is om 18.30 uur.

De winnaar van het duel treft in de derde voorronde waarschijnlijk het Schotse Rangers FC, dat aantreedt in de tweede ronde tegen het bescheiden Lincoln Red Imps uit Gibraltar. Het duel is op donderdag 24 september.

