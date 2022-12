Danny ’The Mullet’ Jansen uitgeschakeld op WK darts

Jansen begon prima in de eerste set en brak direct in de set van de als 18e geplaatste Pool, maar drie legs later stond er toch echt 3-1 op het scorebord: de eerste set was voor Ratajski.

The Mullet had echter aan één break voldoende om de tweede set met 3-0 naar zich toe te trekken. Vooral zijn scores en zijn finishpercentages waren ten opzichte van de eerste set een stuk beter. In set 3 kreeg hij kansen om in de set op 2-2 te komen, maar hij miste op dubbel 12. Ratajski miste echter niet: 2-1 in sets voor de Pool.

Ook in set 4 miste Jansen de dubbels wanneer het écht moest. Hij verloor direct zijn eigen leg, ondanks meerdere kansen op de dubbels. De Pool miste op 2-0 een matchdart en Jansen pakte de dubbel zowaart erna wel: 2-1. Maar niet veel later zat het avontuur van The Mullet op dit WK er alsnog op: 3-1.