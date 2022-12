Van Duijvenbode door oog van de naald op WK darts: Nederlander overleeft matchdart

Aubergenius begon in de eerste set direct met een break in de leg van Sedlacek en de Nederlander denderde door en gaf een setje dartles: 3-0. Van Duijvenbode kwam echter de tweede set een break achter. Zijn Tsjechische opponent ging door en pakte de set tegen de wat wegzakkende Nederlander: 1-1 in sets.

Van Duijvenbode was het kwijt en Sedlacek leek ook set 3 naar zich toe te trekken. Het werd 2-2 in legs en de Tsjech kreeg een setdart, maar miste. Aan de andere kant miste de Van Duijvenbode ook. Een tweede setdart liet Sedlacek zich niet ontglippen: 2-1 in sets. Het zat ’m in de finishes bij de Nederlands: slechts 1 van de 9 finishes wist hij succesvol uit te gooien.

Bijna negendarter en een Tsjechische matchdart

Met pijn en moeite wist DVD er een vijfde set uit te spelen. na de 1-0 van Sedlacek gooide Van Duijvenbode bijna, bijna een negendarter. Hij miste echter de dubbel 12. Sowieso liet hij veel kansen liggen in de derde leg, en dus kwam Sedlacek op 2-1 in de vijfde set.

Met drie kansen op dubbel 18 en drie missers, kreeg Sedlacke de kans om het uit te gooien, maar hij kwam niet op een- matchdart. Maar Aubergenius miste weer en dus ging de Tsjech recht op de winst af, zo leek het. Maar ook hij miste, in deze zinderende spanning een matchdart op de bull. Met dubbel 4 redde de Nederlander vervolgens het vege lijf: 2-2. Er moest nu met twee legs verschil gewonnen worden.

En direct wist hij de Tsjech te breken: een leg was hij nu verwijderd van de winst. Uiteindelijk kon DVD toch nog ’pompen’ op de muziek: 4-2 en leg, set and match.

Danny ’The Mullet’ Jansen uitgeschakeld op WK darts

Het is Danny ’The Mullet’ Jansen niet gelukt om de tweede ronde op het WK darts te overleven. De Nederlander verloor in vier sets van de Pool Krzysztof Ratajski: 1-3.

Jansen begon prima in de eerste set en brak direct in de set van de als 18e geplaatste Pool, maar drie legs later stond er toch echt 3-1 op het scorebord: de eerste set was voor Ratajski.

The Mullet had echter aan één break voldoende om de tweede set met 3-0 naar zich toe te trekken. Vooral zijn scores en zijn finishpercentages waren ten opzichte van de eerste set een stuk beter. In set 3 kreeg hij kansen om in de set op 2-2 te komen, maar hij miste op dubbel 12. Ratajski miste echter niet: 2-1 in sets voor de Pool.

Ook in set 4 miste Jansen de dubbels wanneer het écht moest. Hij verloor direct zijn eigen leg, ondanks meerdere kansen op de dubbels. De Pool miste op 2-0 een matchdart en Jansen pakte de dubbel zowaart erna wel: 2-1. Maar niet veel later zat het avontuur van The Mullet op dit WK er alsnog op: 3-1.

Jansen wist van zijn 31 pogingen op een ’dubbel’ er slechts 6 te raken. „Ik baal dat ik ze er niet in gooide”, zei ’The Mullet’ bij Viaplay. „Ik miste teveel. Dat kan gebeuren, maar is wel een leermoment. Ik denk dat het vooral door spanning en zenuwen komt. Ik weet dat ik veel beter spel in me heb, het is frustrerend als dat er niet uit komt. Maar goed, ik heb in ieder geval de tweede ronde bereikt op mijn eerste WK. Dat maakt me ook wel weer blij.”