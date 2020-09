Manchester City wint bij debuut Nathan Aké

Kevin De Bruyne (strafschop) en Phil Foden kwamen in de eerste helft tot scoren voor de bezoekers. In de 78e minuut verkleinde de Mexicaan Raúl Jiménez de achterstand, maar de gelijkmaker bleef in de spannende slotfase uit. Gabriel Jesus besliste het duel ver in de extra tijd.

Middenvelder Fernandinho fungeerde in de eerste competitiewedstrijd van City in het nieuwe seizoen als aanvoerder. De Braziliaan is de opvolger van de Spanjaard David Silva, die naar Real Sociedad is vertrokken.

Bij Manchester City ontbrak de Duitse international Ilkay Gündogan vanwege een positieve coronatest. Bij de Fransman Aymeric Laporte werd eerder ook al het longvirus aangetroffen. De verdediger behoorde daardoor voor de eerste competitiewedstrijd evenmin tot de selectie. Topscorer Sergio Agüero is nog niet speelklaar na een knieoperatie in juni.