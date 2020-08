Zeldzaam harde uithaal Racing Point-eigenaar naar andere teams

Stroll, die in 2018 met een consortium het Formule 1-team kocht en eerder dit jaar flink investeerde in het noodlijdende Aston Martin, zoekt zelden de publiciteit. Hij haalt nu zijn gram nadat Racing Point eerder dit weekeinde werd bestraft met een boete van 400.000 euro en vijftien WK-punten in mindering kreeg. De renstal zou de zogenaamde brake ducts van de Mercedes van vorig jaar hebben gekopieerd. De teams van Ferrari, Renault, Williams en McLaren hebben hun intentie kenbaar gemaakt om in beroep te gaan tegen de (in hun ogen) te lage straf.

„Ik spreek niet vaak in de publiciteit, maar ik ben extreem boos door de suggestie dat wij vals hebben gespeeld. In het bijzonder door de opmerkingen van onze tegenstanders”, aldus Stroll. „Ik heb nog nooit in mijn leven valsgespeeld. Deze beschuldigingen zijn compleet onacceptabel en niet op waarheid berust. De integriteit van mijzelf en het team staat buiten kijf. Iedereen bij Racing Point is geschokt en teleurgesteld door de beslissing van de FIA en we zijn overtuigd van onze onschuld.”

’Toegejuichd moeten worden’

Stroll gaat in zijn statement ook in op de weg die Racing Point heeft bewandeld. „Het team kan nu eindelijk zijn potentieel realiseren. We zouden toegejuicht moeten worden vanwege onze sterke prestaties.”

Bekijk ook: Teambazen ruziënd over straat in Formule 1

De puissant rijke Canadees haalt vervolgens vijf punten naar voren uit het verdict van de stewards, dat vrijdagochtend werd verspreid. Zo wijst hij onder meer op het feit dat Racing Point de luchthappers op 6 januari 2020 ontving van Mercedes en daarmee niet de regels overtrad. Ook wordt gesteld dat de brake ducts in 2019 nog onderdelen waren die teams wel konden overkopen en dit jaar niet meer: een verzachtende omstandigheid.

’Naam door het slijk gehaald’

Stroll snapt naar eigen zeggen niet waarom zijn team is gestraft, omdat Racing Point in maart nog een schriftelijke bevestiging van de FIA zou hebben gekregen dat alles in orde was. „Buiten het duidelijke feit dat Racing Point aan de technische regels heeft voldaan (het team brak alleen de sportieve reglementen volgens de FIA, red.) ben ik geschokt over de manier waar Renault, McLaren, Ferrari en Williams de mogelijkheid hebben genomen om te protesteren en zo afbreuk te doen aan onze prestaties. Ze halen onze naam door het slijk en ik zal niet blijven toekijken of dit accepteren. Ik ben van plan om alle nodige maatregelen te nemen om onze onschuld te bewijzen. Ik ben werkelijk teleurgesteld om de onsportiviteit te zien bij onze concurrenten.”

Protest

De verklaring van Stroll lijkt weinig te hebben uitgehaald. Na de race moest de teamleiding zich wederom melden bij de stewards, omdat wederom de gekopieerde brake ducts zouden zijn gebruikt.