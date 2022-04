Oekraïne op 1 juni tegen Schotland in play-off WK voetbal

Deze kwalificatiewedstrijden werden in maart uitgesteld vanwege de oorlog in Oekraïne.

Begin deze maand is wel al geloot voor de groepsindeling voor het WK van eind dit jaar. Oekraïne, Schotland of Wales komt in groep B met Engeland, Iran en de Verenigde Staten.

Oranje-duels met Polen en Wales aangepast

De data van de Nations League-duels van het Nederlands elftal in juni tegen Wales en Polen zijn als gevolg van de play-offs gewijzigd. De wedstrijd van Oranje tegen België in het landentoernooi blijft wel op vrijdag 3 juni staan.

Vijf dagen later, op woensdag 8 juni, speelt het elftal van bondscoach Louis van Gaal in Wales, twee dagen later dan gepland. Polen is nu in Nederland op zaterdag 11 juni de tegenstander en op dinsdag 14 juni is de thuiswedstrijd tegen Wales.