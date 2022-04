VIDEO ’Koninklijke’ assist Luka Modric gaat wereld over: ’Dat is gewoon illegaal’

„We waren dood en begraven, tot die goal”, aldus de 36-jarige Modric na afloop. De Kroaat dacht na de 3-1 zege in Londen dat Real al met een half been in de halve eindstrijd stond, maar Chelsea kwam in het Estadio Santiago Bernabéu ijzersterk voor de dag en maakte het nog spannend. Uiteindelijk werd het dinsdag door een goal van Karim Benzema 2-3 en ging Real door. „Wat een ongelooflijke avond. Ondanks de nederlaag voelt deze wedstrijd heel lekker.”

Rio Ferdinand werd woensdagochtend minder fijn wakker. ,,Door die pass van Modric ben ik mijn stem kwijt!”, kreeg de oud-prof en analist direct na het duel in de nabeschouwing met moeite uit zijn keel. ,,Dat was gewoon illegaal, die bal. Ik liep alleen maar te schreeuwen. Luka, Muka, whatever! Echt fenomenaal gewoon.”

Voormalig Real-voetballer Steve McManaman, ook aanwezig in de studio, keek eveneens vol genot toe. „Ik kan de hele dag naar die voorzet kijken. Vergeet dat intikken van Rodrygo, die pass maakte het doelpunt.”

Modric won met Real Madrid vier keer de Champions League. In 2018 won hij de Ballon d’Or.