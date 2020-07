Balende Tim Krul: ’Na de coronabreak hebben we gefaald’

Tim Krul Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Het zegt veel, zo niet alles over de winnaar die in Tim Krul (32) schuilgaat. De Nederlander degradeerde afgelopen weekeinde met Norwich City uit de Premier League, maar waarschuwt zijn ploeggenoten dat de zwaarste wedstrijden van het seizoen er aankomen. „We spelen nog tegen Chelsea, Burnley en Manchester City. Als we in onze teleurstelling blijven hangen, zijn we een schietschijf. We mogen er niet met de pet naar gooien en dik verliezen, want de reputatie van de club staat op het spel.”