AZ in Europa: Boeiend duel Bizot en Bolat

Marco Bizot Ⓒ VI Images

ENSCHEDE - In een akelig lege Grolsch Veste (AZ verkocht tot nu toe pas 3700 tickets) zou het vanavond bij het eerste duel in de play-off van de Europa League tussen AZ en Royal Antwerp FC wel eens een interessant keepersduel kunnen worden. AZ-doelman Marco Bizot heeft dit seizoen in zeven officiële duels nog geen tegengoal geïncasseerd en daarmee een record achter zijn naam, terwijl de Turks-Belgische doelman Sinan Bolat eerder al voetbalgeschiedenis schreef tegen AZ.