Video - Ronaldo maakt indruk met wonderkopbal

In het uitduel met Sampdoria maakte Ronaldo met een waanzinnige kopbal vlak voor rust de winnende goal: 1-2. De veelvoudig winnaar van de Gouden Bal torende hoog uit boven de verdedigers van Sampdoria en kopte heerlijk raak.

Superatleet Ronaldo hing een halve seconde in de lucht en kwam met zijn voeten liefst 71 centimeter van de grond. Dat houdt in dat het topje van zijn hoofd 2 meter en 56 centimeter van het veld was verwijderd. ’Slam Dunk Ronaldo’ kopt Juventus trots op de eigen website.

Bekijk hieronder de treffer van de aanvaller van Juventus: