Heemskerk: ’Echt, ik heb enorm vergeten’

Femke Heemskerk bereidt zich voor. Ⓒ BSR Agency

AMSTERDAM - Als zesde aantikken en met een kamerbrede glimlach het water uit komen. Femke Heemskerk kon in Gwangju niet anders, na afloop van de WK-finale op de 100 meter vrije slag. De 31-jarige veterane klokte 53,05, de derde tijd die ze in haar lange loopbaan liet noteren op het koninginnennummer en kon zichzelf derhalve naar eigen zeggen weinig verwijten. Dus keek ze in Gwangju met veel genoegen terug op haar race, zo liet ze optekenen. „Ik zwem een halve seconde sneller dan ik dit seizoen heb gedaan en zie dat ik steeds dichter bij de wereldtop kom. Daar ben ik superblij mee. Echt, ik heb enorm genoten van deze finale.”