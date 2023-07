Trainer Maurice Steijn wil af van ’maniertjes’ Ajax

,,Ik heb een bepaald idee van voetballen, waar we met z’n allen bij Ajax voor staan. Maar aan de hand van de kwaliteiten bekijk ik wel hoe we het gaan doen. Je kunt een middenveld met twee controleurs en een tien overwegen of een middenveld met een controleur, een passer en een tien. Wat past bij elkaar? Maar in de basis is het 4-3-3 met buitenspelers. Dat is het Ajax-dna, maar daar heb ik in mijn carrière ook altijd voor gestaan”, benadrukt hij.

De spelers van Ajax moeten de absolute wil om te winnen volgens de trainer in hun vezels krijgen. ,,Dat gebeurt mede door van elke trainingsvorm een wedstrijd te maken. De verliezer ruimt de spullen op en bij een pass- en trapvorm moet de ploeg die de eerste fout maakt zich twintig keer opdrukken. Dat lijkt heel kinderachtig, maar geeft een verantwoordelijkheid dat je het wél goed doet. Door er vanuit mijn achtergrond een jus overheen te gooien, probeer ik een winnaarsmentaliteit te kweken.”

Maniertjes en irritant gedrag

Tegen Anderlecht sloegen de Ajax-spelers daarin door en werd er op een gegeven moment naar alles geschopt wat bewoog. ,,Dat vond ik niet goed en daar heb ik naar aanleiding van die wedstrijd ook met Devyne Rensch en Davy Klaassen over gesproken. Ik wil van dat reageren af. Als trainer van Sparta ergerde ik me kapot aan het gedrag van sommige Ajacieden. Maar ook van PSV, bijvoorbeeld in de bekerfinale. Davy doet zichzelf daarmee tekort, want hij is helemaal niet zo’n jongen. De tackle van Devyne tegen Anderlecht was op het randje en zat tussen geel en rood in. Daarna moet het klaar zijn. Gewoon niet reageren. Van mij mag het stevig zijn en op een gegeven moment kwamen de spelers als ploeg voor elkaar op. Dat is goed. Maar ik wil van die maniertjes en het irritante gedrag af.”

"Als wij de versterkingen binnenhalen die we willen, dan hebben we een kampioenswaardige ploeg"

Dat ondervond Jay Gorter, die dit trainingskamp een uitstekende indruk maakt, midweeks. ,,Als ik een partij leid en in de ogen van een speler een foute beslissing neem, dan mogen ze er iets van zeggen, maar er niét in blijven hangen. Dan grijp ik in. Ik heb de groep bij elkaar geroepen en gezegd dat ik dit niet accepteer als trainer. Ik ga fouten maken in mijn opstellingen, wissels en tactische keuzes, want iedereen maakt fouten. En dat doen de spelers ook. Maar de reacties moeten niet doorslaan en daarmee zijn we aan de slag gegaan”, aldus de coach.

Kampioenswaardige ploeg

,,Het heeft met mentale weerbaarheid te maken, want het zit niet altijd mee en je hebt weleens pech in een wedstrijd. Maar kom op, niet zeiken en doorgaan. Als we als team knokken en dat combineren met de kwaliteiten van de spelers, dan kan het weleens een goed recept zijn. Ik heb het er gisteren direct met Jay over gehad en hij heeft zijn excuses aangeboden. Handen geschud en door”, zegt Steijn over de keeper die hij prijst.

Maurice Steijn instrueert. Ⓒ ANP/HH

Dat moet directeur Sven Mislintat ook, op de transfermarkt. ,,Over twee weken staat de competitie voor de deur. De reden waarom ik nog niet nerveus ben, is omdat de jongens die we op het oog hebben twee uitstekende spelers zijn. We willen voor onze eerste keus gaan en nog niet voor de nummers twee en drie op het lijstje. Als wij de versterkingen binnenhalen, die we willen, dan hebben we een kampioenswaardige ploeg”, aldus de Hagenaar.

Maar aan aantal fans verliest zijn geduld. ,,We willen echt voor de beste gaan op elke positie. En dan duurt het helaas wat langer, want we hadden gehoopt dat we al eerder één of twee spelers hadden kunnen presenteren. Maar dat is de realiteit en daar moeten we mee dealen. Als trainer wil je dat de kosten wél voor de baten uitgaan, maar intern is de afspraak gemaakt dat we pas investeren als er is verkocht. De komst van een rechter (Josip Sutalo, red.) is nu heel dichtbij. Maar niet zó dichtbij dat er al een klap op wordt gegeven.”