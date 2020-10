Corona of geen corona: AZ met vrijwel sterkste ploeg tegen Napoli

Teun Koopmeiners treedt donderdagavond met AZ aan tegen Napoli. Ⓒ Ed van de Pol

AMSTERDAM - In de bizarre wereld van de coronapandemie viel er voor AZ in de aanloop naar het Europa League-duel met Napoli zelfs nog een lichtpuntje te ontdekken. De Alkmaarse club mag weliswaar zijn overvallen door een daverende uitbraak van Covid-19, Arne Slot kan in Napels ondanks een gemis aan dertien positief geteste spelers bijna over zijn sterkste formatie beschikken.