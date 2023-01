Middelkoop en Schuurs uitgeschakeld in gemengd dubbel

Middelkoop boog samen met zijn Amerikaanse partner Nicole Melichar-Martinez in de eerste ronde voor het Japans/Uruguayaanse koppel Makoto Ninomiya/Ariel Behar in twee sets: 1-6 4-6.

Schuurs verloor met de Kroaat Nikola Mektic aan haar zijde in de tweede ronde van het Amerikaans/Britse duo Taylor Townsend/Jamie Murray. Nadat Schuurs en Mektic de eerste set met 7-6 hadden gewonnen, pakten Townsend en Murray de tweede set met 6-4. In de beslissende supertiebreak waren Towsend en Murray beter: 10-5.

Middelkoop zit nog in het mannendubbel met Robin Haase. Het Nederlandse duo treft in de derde ronde landgenoot Jean-Julien Rojer, die samen met Marcelo Arévalo uit El Salvador speelt.

Schuurs is ook nog actief in het vrouwendubbel met haar Amerikaanse partner Desirae Krawczyk. Het als zesde geplaatste stel speelt in de derde ronde tegen het Slowaaks/Belarussische koppel Tereza Mihalikova/ Aliaksandra Sasnovitsj.