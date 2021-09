Europa League: Quincy Promes en Jorrit Hendrix onderuit met Spartak Moskou

Beide ploegen lieten in Moskou grote kansen liggen op de winst. In de extra tijd kwamen de Polen via invaller Lirim Kastrati alsnog tot scoren.

Bij de thuisploeg speelde aanvaller Quincy Promes (ex-Ajax) de gehele wedstrijd. Ploeggenoot Jorrit Hendrix (ex-PSV) viel in de 23e minuut in. Met een schot van grote afstand, dat net over de lat zeilde, was hij in de slotfase nog dicht bij de openingstreffer.

In de andere groepswedstrijd speelt Leicester City donderdagavond thuis tegen Napoli.