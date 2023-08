Dag 21: Kaasmevrouw Miek vindt Superfan Peter maar een nepsupporter omdat hij wordt gesponsord

Maar goed, ik word dagelijks herinnerd aan mijn dagboek. Hetzij door het thuisfront, door KNVB-perschef Martine (om moverende redenen) óf door ANP-correspondent Tjeerd. Die roept na elke zin: ’Oh nee Steven, dít mag zeker niet in jouw column’, om daarna een nog sappiger nieuwtje over de schutting te mieteren dat ik simpelweg niet kan laten liggen.

Zoals die keer op ons uitje naar Manly Beach dat Tjeerd vertelde dat de jurk van ’Kaasmevrouw Miek’ kaduuk was. Schitterend bericht natuurlijk. Ik vroeg mij af hoe de jurk van Kaasmevrouw Miek kapot was gegaan, maar dat vertelde het verhaal van Tjeerd niet. Omdat huisgenoot Koen en ik, we zijn in Wellington onder dezelfde condities (ik doe de was, hij niets) weer bij elkaar ingetrokken, Tjeerd samen hebben bijgespijkerd over voetbaltechnische zaken, beloofde hij als tegenprestatie te achterhalen wat de reden voor deze miniramp was.

Bekijk ook: Leeuwinnen treffen met Spanje tikkende tijdbom na massale muiterij

Welnu, dat vroegen we bronnen rond ’Kaasmevrouw Miek’ zelf. Wat was het geval? Kaasmevrouw Miek kon na de wedstrijd tegen Zuid-Afrika in Sydney de rits van de jurk niet los krijgen en omdat hulp in haar hotelkamer niet één-twee-drie voorhanden was, spoedde zij zich naar de receptie.

"Er schijnt een fittie te zijn tussen de 61-jarige heftruckchauffeur uit Bolsward en Kaasmevrouw Miek"

Dat was natuurlijk schreeuwen om problemen. De receptionist bleek geen specialist met ritsen en na het nodige gesjor, er kwam zelfs een koevoet en een kango aan te pas, was de jurk weliswaar los, maar met geen mogelijkheid meer dicht te krijgen. Het hele gewaad dus naar zijn malle moer.

Daarop schoten diverse supporters, waaronder de moeder van Oranje-reservekeepster Jacintha Weimar, de arme Kaasmevrouw Miek te hulp. Eind goed al goed: de jurk werd door een kleermaker in Sydney gerepareerd. Waardoor Miek kan aansluiten bij het legioentje Oranje-fans dat een kaartje heeft weten te bemachtigen voor de wedstrijd tegen Spanje.

Of ’Superfan’ Peter daar nu zo blij mee is valt te betwijfelen. Er schijnt een fittie te zijn tussen de 61-jarige heftruckchauffeur uit Bolsward en Kaasmevrouw Miek. Volgens Superfan Peter is hij de trouwste supporter van de Leeuwinnen. Hij heeft 146 caps als fan achter zijn naam staan. Kaasmevrouw Miek vindt Superfan Peter maar een nepsupporter, omdat hij wordt gesponsord.

Hoop gedoe

Een hoop gedoe dus. Ik denk terug aan de beroemde Oranje-fans van het Nederlands mannenelftal van het eerste uur: Oranje-indiaan Graatje uit Emmen, Oranje-generaal Winfried die in zijn oranjekostuum in het harnas stierf, toen hij op weg naar Schiphol een hartaanval kreeg waar hij Nederlandse olympische sporters wilde uitzwaaien.

Of ’Tieten’ Harry, bekend vanwege zijn opblaasborsten die hij vorig jaar tijdens het WK in Qatar moest afdoen, ook al had de KNVB gemeld dat hij rustig met zijn twee skippyballen naar het oliestaatje kon afreizen. Wat je ook van al die potsierlijke Oranje-fans kon zeggen: ze hielden de rijen gesloten. Bij deze roep ik Kaasmevrouw Miek en Superfan Peter op tot een verzoening.